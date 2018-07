Apresentadora Ana Maria Braga deixa hospital no Rio A apresentadora da TV Globo Ana Maria Braga deixou o Hospital Copa D`Or, no Rio de Janeiro, por volta das 13 horas de hoje. Ela foi internada nesta manhã após sentir fortes dores no estômago. Segundo a assessoria de imprensa da apresentadora, ela passou por uma série de exames e seus médicos afirmaram que tudo não passou de uma indisposição.