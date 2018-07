Uma apresentadora de um telejornal americano foi surpreendida pelo seu namorado, que a pediu em casamento ao vivo. Emily Leonard, que trabalha para o canal de TV KAMC, do Texas, aceitou o pedido de Matt Laubhan, que apresenta a previsão do tempo no canal americano KLBK. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.