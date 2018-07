Apresentadora Luisa Mell se envolve em acidente em SP

A apresentadora Luisa Mell, da Rede TV!, envolveu-se num acidente de trânsito na zona oeste de São Paulo na madrugada desta segunda-feira, 30. O carro dirigido por ela chocou-se com uma motocicleta na Avenida Francisco Morato, na altura da Avenida João Jorge Saad. O rapaz de 21 anos que guiava a moto perdeu o controle, bateu no meio-fio e atingiu um poste. Ele e a garota de 17 anos que o acompanhava ficaram gravemente feridos e foram internados no Hospital das Clínicas. Segundo a assessoria de imprensa do HC, o rapaz sofreu ferimentos graves nas duas pernas e está no Instituto de Ortopedia. Ele não corre risco de morte, ao contrário da adolescente, cujo estado é grave. O acidente foi registrado como lesão corporal culposa no 37º DP. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma testemunha, um motorista, contou à polícia que Luisa seguia pela faixa central da Francisco Morato e o motociclista, pela de ônibus. A velocidade de ambos seria de cerca de 80 km/h. Para entrar na João Jorge Saad, a apresentadora teria reduzido bruscamente, segundo a testemunha, colidindo com a motocicleta.