Aprovação ao controle de embarque é de 79%, diz Metrô Pesquisa realizada pela Companhia do Metropolitano (Metrô) de São Paulo com 355 usuários de diversas estações revelou que 79% dos passageiros aprovaram o novo sistema de embarque na Estação Sé, na qual agentes controlam o acesso aos trens no horário de pico, das 17h30 às 19 horas. A operação "Embarque Melhor" começou de forma desastrosa na segunda-feira, na Linha 3 (Vermelha), sentido Corinthians-Itaquera. Devido à chuva, a ação foi suspensa antes do horário previsto e a plataforma ficou lotada.