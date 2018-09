Aprovação no concurso da OAB sobe para 14,83% O Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) apresentou um aumento no número de aprovados na prova aplicada entre julho e agosto, depois de registrar o pior índice de aprovação da história (9,74%) no teste realizado em dezembro. De acordo com o resultado preliminar divulgado na sexta-feira, um total de 18.002 (14,83%) dos 121.309 candidatos passaram no último exame.