Aprovação positiva do governo e de Lula batem recorde--CNI/Ibope O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva alcançou sua melhor avaliação, desde o primeiro mandato, com 69 por cento de aprovação, segundo pesquisa CNI/Ibope divulgada nesta segunda-feira. Na pesquisa anterior, realizada em junho, o governo Lula tinha 58 por cento de aprovação, considerando os que o avaliam como ótimo ou bom. A avaliação positiva do governo Lula só é inferior a obtida pelo governo José Sarney, em 1986, com 72 por cento no auge do Plano Cruzado, disse a coordenação da pesquisa. Já a avaliação ruim ou péssima caiu para 8 por cento, chegando pela primeira vez à casa de um dígito. Em junho, o índice dos que reprovavam o governo Lula era de 12 por cento. A aprovação do presidente Lula subiu de 72 por cento, em junho, para 80 por cento em setembro. A confiança em Lula chegou a 73 por cento, ante 68 por cento em junho. A nota média ao governo Lula passou de 7 em junho para 7,4 em setembro. O Ibope entrevistou 2002 pessoas em 141 municípios entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. (Reportagem de Natuza Nery)