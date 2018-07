Aprovada, em 1ª votação, anistia a igreja que fechou rua

Construído sem alvará - e com pedido de demolição do Ministério Público em curso na Justiça -, o templo para 15 mil pessoas ocupou a via em 2011, antes de o projeto de anistia ser levado ao Legislativo. A licença de obra pedida pela igreja, em outubro de 2010, nunca foi liberada.

Em fase final, a construção engoliu parte da Rua Bruges e fez sumir prolongamento até a Rua Benedito Fernandes. As medidas tornaram o templo irregular a ponto de sua liberação exigir aprovação de lei. Ontem, o projeto, que recebeu texto substitutivo de última hora, teve apoio de 31 dos 55 parlamentares. O único que votou contra foi Aurélio Miguel (PR). Placar parecido deve se repetir na próxima semana.

Vereadores ouvidos pelo Estado dizem que a aprovação foi exigida por Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial, e pelo deputado federal José Olímpio (PP) como condição para pastores apoiarem José Serra (PSDB), o candidato de Kassab à Prefeitura. Ambos estiveram na Igreja Mundial no início do mês, quando Serra recebeu bênção. Olímpio chegou a acionar a bancada do PSD em Brasília para que a proposta ganhasse caráter emergencial. A pressão foi confirmada pelo líder do governo na Casa, Roberto Trípoli (PV).

A bancada do PSDB, liderada pelo vereador Floriano Pesaro, foi a primeira a dar voto favorável. Nem a bancada de 11 vereadores do PT assumiu oposição. Apesar de o candidato do partido à Prefeitura, Fernando Haddad, criticar concessão de alvarás a templos religiosos pela atual gestão, o grupo não votou contra, apenas deixou o plenário. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo