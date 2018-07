Aprovada inseminação com sêmen de morto

A professora Kátia Lenerneier, de 38 anos, conseguiu, no dia 17, uma liminar determinando que a Clínica e Laboratório de Reprodução Humana e Andrologia (Androlab), de Curitiba, realize inseminação artificial com o sêmen congelado de seu marido, Roberto Jefferson Niels, de 33, morto em fevereiro, vítima de câncer. O laboratório havia se recusado a fazer a intervenção, pois no termo assinado na coleta não estava expressa a destinação do sêmen.