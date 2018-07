Aprovado aumento do salário dos policiais em SP A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou ontem o Projeto de Lei Complementar 47 de 2011, que prevê um reajuste de 15% no salário base dos policiais, retroativo a 1º de julho. Além de um novo aumento de 11%, em 1º de agosto do ano que vem. No total, o aumento chega a 27,7% em dois anos.