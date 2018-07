Aprovado no Senado lei de paternidade presumida

?Essa proposta é boa, votei a seu favor, mas acho que faltou inserir algum tipo de punição para as mulheres que resolverem usar a lei de forma desonesta?, disse o senador Cristovam Buarque (PDT-DF). O projeto estabelece que os casos de presunção de paternidade só serão decididos depois da abertura de um processo onde serão analisadas provas que demonstrem a existência de relacionamento entre a mãe e o suposto pai. ?A mulher precisa que o suposto pai se recuse a fazer o exame de DNA e ela tem de entrar com uma ação na Justiça e apresentar provas do relacionamento?, disse Valadares. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.