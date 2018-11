Aprovado projeto para obras pagarem por trânsito em SP O projeto de lei que permite à Prefeitura de São Paulo cobrar até 5% do valor de uma obra em melhorias no trânsito foi aprovado ontem na Câmara Municipal, com o apoio dos 45 vereadores presentes na sessão. O texto deve agora ser regulamentado pelo Executivo e pode entrar em vigor em 60 dias. Com a regra, um novo condomínio residencial para 2 mil moradores, mais de 500 vagas de estacionamento e custo de R$ 100 milhões, por exemplo, terá de realizar até R$ 5 milhões em melhorias no sistema viário do entorno, como forma de minimizar os impactos no tráfego. Se os construtores não cumprirem as diretrizes do governo para o tráfego até a conclusão da obra, nenhum imóvel do prédio poderá retirar o Habite-se, o documento definitivo que autoriza a compra e a venda dos apartamentos.