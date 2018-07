Aprovados no Sisu podem fazer matrícula até amanhã

A segunda lista de aprovados está prevista para ser divulgada em 2 de julho. O processo de matrículas será realizado entre os dias 5 e 6. Haverá ainda uma lista de espera para as vagas remanescentes. Segundo o Ministério da Educação (MEC), poderão concorrer a essas vagas os candidatos que não forem convocados em nenhuma das duas chamadas. Quem tiver interesse deve fazer a opção no site do Sisu, entre 2 e 7 de julho.

O Sisu é o sistema por meio do qual as instituições públicas de educação superior participantes selecionam candidatos pela nota obtida no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). O processo seletivo selecionará candidatos para ingresso em cursos com início no segundo semestre deste ano.