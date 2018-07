Aprovados no Sisu têm até terça para fazer matrícula

Quem participou do Sisu, mas não foi selecionado em nenhuma de duas opções nas chamadas regulares e os candidatos selecionados em sua segunda opção, independentemente de terem feito a matrícula, podem entrar para a lista de espera do sistema. O prazo para inscrição vai até sexta-feira (07/02) e pode ser feito no site do Sisu. No entanto, a participação só terá validade para a primeira opção de vaga do candidato.

A convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições acontece a partir de 11 de fevereiro. A organização orienta aos candidatos, em seu site, a certificarem-se de que sua manifestação para a lista de espera do sistema foi realizada. Após a conclusão do pedido de inscrição na lista de espera, é emitida uma mensagem de confirmação.

O Sisu, gerenciado pelo Ministério da Educação, é um sistema no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na primeira edição de 2014 - são dois processos seletivos por ano, sendo um no início do primeiro semestre e outro no começo do segundo -, foram ofertadas 171.401 vagas, distribuídas em 115 universidades, em 453 municípios, crescimento de mais de 30% em relação ao processo feito no ano passado. O total de inscritos também aumentou na mesma proporção, para 2,5 milhões.

Arquitetura e Urbanismo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo foi o curso mais concorrido entre as instituições superiores que ofertaram 100% das vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) deste ano. Cada vaga foi disputada por 312,55 candidatos. Em segundo lugar, veio o curso de Medicina da Universidade Federal do Acre, com 210,35 candidatos por vaga.