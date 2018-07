Apuração confirma Serra e Haddad no 2o turno em São Paulo

De acordo com os números do Tribunal Superior Eleitral (TSE) deste domingo, Serra lidera a disputa com 30,88 por cento dos votos válidos, seguido de Haddad com 28,92 por cento.

A apuração confirma o cenário apontado na pesquisa de boca de urna do Ibope que indicou segundo turno entre o tucano e o petista na capital paulista.

Celso Russomanno (PRB), que liderou as pesquisas durante boa parte da disputa, soma 21,53 por cento até o momento. Gabriel Chalita (PMDB) tem 13,6 por cento, Soninha Francine (PPS) aparece com 2,66 por cento e Carlos Gianazzi (PSOL) obteve 1,01 por cento.

Os demais candidatos não somaram 1 por cento até o momento.

Haddad, que disputa sua primeira eleição, teve como fiador de sua candidatura o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive liderou as costuras dentro do PT para que seu ex-ministro da Educação saísse candidato.

Serra, que antes da escolha dos candidatos chegou a descartar disputar a prefeitura, caminha para chegar ao segundo turno na cidade que já governou entre 2005 e 2006, apesar do alto índice de rejeição mostrado pelas pesquisas.

Todas as simulações de segundo turno entre o tucano e o petista já realizadas por institutos de pesquisas indicam, com margem estreita, vitória de Haddad contra Serra numa segunda rodada de votação.

(Reportagem de Eduardo Simões)