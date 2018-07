Apuração deve apontar origem de bala que matou mulher

Testemunhas ouvidas na 40ª Delegacia de Polícia (Honório Gurgel) disseram que o bandido usava uma arma curta, provavelmente uma pistola. Os quatro fuzis utilizados pelos policiais que participaram da perseguição ao criminoso foram apreendidos e serão submetidos à perícia. No entanto, não será possível realizar exame de confronto balístico, já que a bala que matou Claudia não foi arrecadada. O projétil entrou pela barriga da vítima, perfurou intestino, reto e baço e saiu pelo glúteo.

O delegado Marcus Neves, da 40ª DP, disse que se a perícia constatar que o tiro partiu da arma de um PM, o atirador será indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). "Os laudos vão apontar o tipo de ferida provocado no corpo da vítima pelo projétil, o calibre, a distância percorrida pela bala, etc. Também foram apreendidas cápsulas de fuzil no local. Apesar de não ser possível a realização do confronto balístico, provavelmente a perícia vai apontar de qual arma o tiro partiu através dessas provas indiretas", explicou o delegado.

Claudia foi enterrada nesta quarta-feira no Cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita, na Baixada Fluminense. A Polícia Militar também abriu um inquérito policial militar (IPM) para apurar o caso. Dois policiais que participaram diretamente do tiroteio no PAM foram afastados das ruas enquanto durarem as investigações.

Cláudia havia ido ao posto de saúde levar o filho de 10 anos para uma consulta psicológica. Enquanto o menino era consultado, ela foi à farmácia do PAM buscar um remédio no momento em que o bandido invadiu o local e a fez de escudo humano. Após trocar tiros com os PMs, o criminoso pulou um muro nos fundos e invadiu uma escola particular. Ele sequestrou um ônibus que levava cerca de 40 alunos para um passeio. O bandido obrigou o motorista a levá-lo até o Morro da Pedreira, em Costa Barros, para onde conseguiu escapar.

A confusão começou por volta das 14h30, quando policiais do 41º Batalhão de Polícia Militar (Irajá) sentiram cheiro de maconha vindo de um Gol cinza que passava pela Avenida Pastor Martin Luther King Jr. (antiga Avenida Automóvel Clube), na zona norte. Os PMs iniciaram uma perseguição ao veículo. Houve troca de tiros, e o motorista do Gol foi baleado. Identificado como Leonardo Carvalho, o motorista do Gol foi levado ao Hospital Carlos Chagas, onde morreu. Já seu comparsa desceu do veículo na Rua Ouserley, e invadiu o PAM, que fica na mesma rua.