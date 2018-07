Apuração do carnaval de SP será 'blindada'

Antes organizada pela Liga Independente das Escolas de Samba, a apuração agora será totalmente administrada pela Prefeitura. "Vamos cadastrar 10 integrantes de cada escola para participar", disse o presidente da São Paulo Turismo (SPTuris), Marcelo Rehder, que organiza o carnaval da cidade.

Os nomes dos cadastrados terão de ser enviados pelas agremiações para a SPTuris até 1.º de fevereiro. No dia da apuração, eles terão de usar pulseiras para entrar na área reservada. "Vamos pedir que, além da direção, eles tragam integrantes como rainhas de baterias e responsáveis pelas alas", explicou Rehder.

O sambódromo está recebendo pequenos ajustes. A principal mudança é que o Camarote da Cidade, destinado a convidados da Prefeitura e parceiros, ficará no Espaço da Cidade. A área ficou pronta no final do ano passado e já foi utilizada para eventos, como a festa do Festival de Cinema de São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo