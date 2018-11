Aquário de Madri monta presépio em meio a tubarões

Para montar um presépio embaixo d'água, dois mergulhadores do aquário localizado no zoológico de Madri, na Espanha, tiveram de encarar doze tubarões que vivem no local.

Os funcionários trabalharam lentamente para colocar as imagens do menino Jesus, Maria, José e os três reis magos sem que os perigosos moradores do aquário se agitassem.

As figuras de três ursos panda com chapéus de Papai Noel completaram o cenário, em uma homenagem ao nascimento de dois filhotes da espécie, ocorrido em setembro.

Segundo uma mergulhadora, os tubarões se comportaram bem durante a montagem do presépio. Ela disse que o importante é ficar tranquilo e não ter medo.

O zoológico de Madri monta o presépio dentro d'água há 15 anos.