Aquecedor do futuro

O ‘caracol’ é alimentado por uma bateria que funciona com açúcar

Com o espírito curioso de aprendiz, o indiano Peter Alwin, de 25 anos, venceu o concurso Electrolux Design Lab 2010 com o Snail (caracol) – dispositivo portátil capaz de aquecer comida por meio de indução magnética. Alimentada por uma bateria que funciona com açúcar, a peça é colada a um recipiente para aquecer seu conteúdo. “Meu objetivo era chegar a uma forma estática, que fosse portátil e ágil em sua função”, diz o aluno do Instituto Nacional de Design da Índia.