Aquecimento ameaça parque Yellowstone O clima cada vez mais quente está ameaçando a vida selvagem e a vegetação do Parque Nacional Yellowstone, um dos mais importantes dos Estados Unidos e raro exemplo de ecossistema de área temperada de grande porte ainda preservado, segundo estudo de dois grupos ambientalistas do país. O aquecimento na região, que abrange parte dos Estados de Wyoming, Idaho e Montana, pode resultar na ocorrência de incêndios florestais mais graves, acabar com árvores que dependem de maior umidade, como o choupo-branco, e diminuir o volume de água nos riachos das montanhas - o que afetaria a população de trutas.