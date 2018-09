Aqueduto cai e quase atinge ônibus na China

Por questão de segundos, um motorista de ônibus evitou um grave acidente na província de Guandong, na China.

As câmeras instaladas no ônibus também flagraram a reação dos passageiros, ao ver uma passarela ruindo na frente do veículo.

Uma passageira afirmou que ficou assustada e que todos gritaram, pedindo para o motorista freiar e parar.

Passageiros ficaram aterrorizados com o drama do ônibus

"O barulho da queda foi assustador", disse.

O circuito fechado de vídeo parece mostrar que a passarela foi arrastada e caiu depois da passagem de um caminhão.

Metade da obra caiu, enquanto a outra ficou de pé, embora severamente abalada, e ameaça ruir também.