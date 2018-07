Aqui me tens de regresso Tradicionalíssimo, o Bar Léo foi fechado em março por vender chope adulterado. A tristeza dos boêmios acabou na 4ª (22): a casa reabriu, sem grandes mudanças. E o chope agora é Brahma, mesmo. Quem vai cuidar do boteco são os donos, exatamente, do Bar Brahma. R. Aurora, 100, S. Ifigênia, 3221-0247. 11h/21h (4ª a sex, até 0h; sáb., 10h/19h; fecha dom.). Cc.: M e V.