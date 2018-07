Aqui, ó Tem aquela piada do juiz italiano que ameaça mandar algemar o réu para ele parar de falar. O italiano talvez seja o único povo que tenha uma sintaxe gestual própria, um repertório de gestos típicos que permite identificar a sua nacionalidade de longe. Brasileiro também gesticula muito, mas - fora uma ou outra representação de infortúnio, como o lado de um punho batendo contra a palma da outra mão, acompanhado de um "Ó", quase sempre significando o que o governo está fazendo com a gente - nada que nos denuncie a distância. Mesmo estes gestos nacionais de longa tradição estão caindo em desuso. Como a nossa língua, também a nossa mímica está sendo colonizada. Antigamente ninguém fazia o sinal de "OK" em filme americano sem que o cinema viesse abaixo no Brasil. Hoje um expressivo "O" feito com o pai de todos e seu vizinho na frente do peito, com os outros dedos estendidos, só causa perplexidade. Não ofende mais ninguém, não quer dizer mais nada. Ou quer dizer "OK" de cabeça para baixo. Sua versão moderna é a mão no ar com o dedo do meio proctologicamente em pé, uma importação dos Estados Unidos. Não sobrou nem o jeito de insultar que a gente tinha.