'Aqui o preso nem levanta a cabeça'

À espera de sua primeira aula na Penitenciária 2 de Hortolândia, há duas semanas, a professora Juliana Cunha, de 35 anos e com 13 de magistério, parecia calma. "Lá fora, já fui agredida. Os alunos jogaram uma carteira em cima de mim quando eu estava grávida. Aqui, é diferente. Os presos respeitam tanto que nem levantam a cabeça."

Mal entrou na "cela de aula" gradeada, o discurso foi esquecido. Nos primeiros minutos, ficou acuada no cantinho da parede, num monólogo que lembrava aos detentos - a maioria deles com a camiseta branca por dentro da calça caqui - que, apesar dos erros, todos merecem uma segunda chance.

Professora de inglês e artes, ela assumiu aulas em três penitenciárias da cidade. São três revistas diárias e a precaução para evitar qualquer apetrecho que faça soar o detector de metais da portaria, como sutiã com aro de metal, sapato de salto ou brincos.

A restrição também é pedagógica. Está vetado o uso do vermelho nas aulas de artes (o tom incitaria a violência) ou a exibição de quadros de guerra. De pedagógico, essa foi a única orientação que recebeu até agora.

Na última sexta-feira, duas semanas após o início do trabalho, ela já tinha perdido o medo, mas não havia recebido nenhum material didático. "Estou adaptando livros do supletivo, mas gostaria de ser melhor orientada e também que nos oferecessem apoio pedagógico."

Enquanto isso não acontece, Juliana faz ioga e meditação para relaxar e gasta o resto do tempo livre preparando o material do dia seguinte. "E não é fácil, não. Na escola normal, você passa metade do tempo botando ordem, no presídio você precisa ter conteúdo para os 50 minutos."