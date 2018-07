Aquisição de nova droga deixa pacientes inseguros

BRASÍLIA - Os problemas de fornecimento do medicamento começaram em junho, quando a fábrica da Genzyme apresentou contaminação viral nos equipamentos. Desde então, prazos para entrega do remédio, usado há mais de dez anos, foram alterados.

Nascimento Júnior diz que, quando as negociações com a Pfizer começaram, a pasta foi procurada pela Genzyme, que ofertou o produto com prazo de entrega que não atendia às necessidades do País. A transação com a Pfizer será suficiente para atender uma demanda de quatro meses.

Mas a compra gerou insegurança. A presidente da Associação Brasileira de Portadores da Doença de Gaucher, Tania Levy, diz que o produto nunca foi usado em larga escala.

O presidente da Associação Paulista de Pacientes de Gaucher e outras Doenças Raras, Pedro Stelian, diz que "um remédio não registrado nunca deveria ter sido comprado por preço tão alto".

Gasto de emergência

R$ 52,4 milhões foi quanto o Ministério da Saúde gastou na compra do remédio taliglucerase alfa, ainda em processo de registro nos EUA. Os 54,4 mil frascos comprados devem durar quatro meses