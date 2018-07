Ar condicionado no Galeão apresenta problemas

A Infraero informou que há evasão do ar refrigerado apenas nos locais do aeroporto que estão passando por obras no forro do teto: no setor A do Terminal 1 e na área de expansão do Terminal 2. Nos saguões principais o ar condicionado funciona normalmente, segundo a empresa.

O movimento de passageiros é tranquilo no Galeão nesta segunda-feira. Dos 26 voos domésticos programados entre a meia-noite do domingo, 29, e as 9 horas desta segunda-feira, apenas um foi cancelado. Não há registro de voos atrasados. Das nove partidas internacionais no período, somente uma foi cancelada. Já no Aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio, dos 33 voos programados entre a meia-noite do domingo e as 9 horas desta segunda-feira, três foram cancelados. Também não houve atrasos.