Ar deve ter níveis críticos de umidade em São Paulo O dia de hoje na capital paulista deverá ser de tempo seco e estável, sem previsão de chuvas, o que complica ainda mais a umidade relativa do ar, que deve diminuir um pouco mais em relação ao dia de ontem. Segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o índice de umidade deve atingir níveis críticos, ficando em torno dos 20 a 30%. As condições atmosféricas permanecem desfavoráveis para a dispersão de poluentes, o que prejudica a qualidade do ar. Ontem, segundo o Instituto nacional de Meteorologia (Inmet), a marca chegou a 36%. Após uma madrugada fria, o sol predomina hoje, causando a rápida elevação das temperaturas com máximas chegando aos 28ºC. O dia de amanhã ainda começa com sol e temperaturas em elevação, entretanto a aproximação de uma frente fria causa aumento de nebulosidade e chuvas isoladas no final do dia. No fim de semana este sistema deixa o tempo nublado com chuvas fracas e chuviscos.