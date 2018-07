Ar quente e úmido provoca chuva em boa parte do País

No Sudeste, entre centro-leste e norte de São Paulo, interior de Minas Gerais e Rio de Janeiro, as pancadas de chuva deverão ocorrer a partir da tarde. No Sul, a chuva será provocada por áreas de instabilidade deslocadas do oeste.

Na faixa leste do Paraná e de Santa Catarina e no nordeste do Estado gaúcho, o tempo deverá ficar chuvoso e com acumulados significativos em alguns pontos. As temperaturas estarão elevadas no Sudeste.