Arábia diz ter 'feito façanha' na redução dos preços do petróleo A Arábia Saudita está satisfeita com a queda dos preços do petróleo a um nível que não afeta o crescimento global, disse o ministro do Petróleo saudita Ali al-Naimi na terça-feira, sinalizando um sucesso nos esforços do Golfo Árabe em manter os preços do petróleo sob controle, apesar da queda nas exportações iranianas por conta das sanções do Ocidente.