Arábia Saudita diz que violência no Líbano afeta relação com Irã A Arábia Saudita disse na terça-feira que as ações do Hezbollah no Líbano vão afetar a relação do Irã com os demais países árabes. "É claro que, se o Irã apóia o golpe que aconteceu no Líbano, isso terá um impacto nas suas relações com todos os países árabes", disse o ministro das Relações Exteriores saudita, Saud al-Faisal, em uma coletiva de imprensa. O Exército do Líbano aumentou as patrulhas na terça-feira, na tentativa de restaurar a ordem depois de uma semana de confrontos entre o Hezbollah e os militantes a favor do governo, que também tem o apoio do Ocidente. O Hezbollah é um movimento xiita apoiado tanto pelo Irã quanto pela Síria, e seus aliados de oposição atacaram os apoiadores do governo sunita em Beirute e em áreas montanhosas do leste, deixando o Líbano à beira de uma guerra civil. O príncipe saudita disse que seu país, que apóia fortemente o governo libanês, está seriamente preocupado com o "golpe" no Líbano. Em uma aparente referência ao Irã e à Síria, ele disse para os jogadores regionais não interferirem nos assuntos políticos do Líbano, abalando sua soberania.