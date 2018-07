Arábia Saudita enterra príncipe e aguarda nomeação de herdeiro O funeral do príncipe saudita Sultan na terça-feira abre espaço para que o rei Abdullah nomeie um novo herdeiro, provavelmente o ministro do Interior, príncipe Nayef, numa decisão que enfatizaria a estabilidade no país, o maior exportador mundial de petróleo.