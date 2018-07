Arábia Saudita estabelece orçamento recorde para 2013 A Arábia Saudita estabeleceu um orçamento estatal recorde para o próximo ano, com os maiores preços do petróleo permitindo que o país aumente os gastos com projetos de bem-estar social e infraestrutura, ajudando a nação a evitar as tensões sociais vistas em outras regiões do mundo árabe.