Arábia Saudita patrocina centro multirreligioso em Viena

O centro que leva o nome do rei saudita Abdullah sofreu críticas por ter patrocínio da Arábia Saudita, país que adota uma rígida visão do islamismo e proíbe práticas religiosas não-muçulmanas.

O centro foi lançado pela Arábia Saudita como uma organização internacional com supervisão multirreligiosa com a intenção de ajudar religiões a buscarem soluções para conflitos, preconceitos e crises sanitárias.

"O principal objetivo é valorizar o trabalho ativo de quem está em campo, seja no campo do diálogo, do ativismo social ou da resolução de conflitos", disse o rabino David Rosen, de Jerusalém, que representa o judaísmo no conselho de direção, que possui nove integrantes.

"Queremos fortalecer vocês", disse ele numa sessão de abertura, onde projetos de diálogo da Europa, Oriente Médio e África trouxeram relatos sobre o trabalho pela compreensão entre religiões.

O centro planeja trabalhar inicialmente melhorando a forma como as religiões são apresentadas da mídia e nos livros escolares, envolvendo líderes religiosos em campanhas pela saúde infantil em países pobres, e recebendo líderes religiosos para temporadas de estudos na sua sede em Viena.

