Arábia Saudita rejeita ingerência estrangeira no Iraque e culpa premiê por crise

Rebeldes do grupo Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL) ocuparam várias cidades iraquianas, o que pode levar à divisão do país em linhas sectárias, num cenário preocupante para a região e outros países.

A crise "não teria ocorrido se não fossem as políticas sectárias e excludentes praticadas nos últimos anos no Iraque e as quais ameaçam sua segurança, estabilidade e soberania", disse o ministro da Informação da Arábia Saudita, Abdulaziz Khoja, de acordo com a agência oficial de notícias saudita SPA.

A Arábia Saudita, país de maioria sunita, considera o Irã, nação xiita, um rival potencialmente perigoso. Como a maior parte dos países do Golfo Pérsico, a Arábia Saudita teme o apoio dado pelo Irã ao governo iraquiano liderado pelos xiitas, o qual assumiu o poder depois da destituição de Saddam Hussein durante a invasão norte-americana, em 2003.

No comunicado, o governo saudita não fez menção a possíveis conversações entre o Irã e os EUA sobre o Iraque, algo que uma alta autoridade norte-americana disse que poderia acontecer esta semana às margens das conversações sobre a questão nuclear em Viena.

No entanto, o governo saudita assinalou ser necessário "preservar a soberania do Iraque" e rejeitou qualquer interferéncia estrangeira nos assuntos internos iraquianos. O país também pediu a "rápida formação de um governo nacional de consenso".

Mais cedo, o chanceler do Catar, Khaled al-Attiyah, culpou o sectarismo xiita "estreito" do primeiro-ministro iraquiano, Nuri al-Maliki, pela crise.

Os comentários da Arábia Saudita e do Catar devem piorar as relações com Bagdá, que acusa os dois países de apoiarem os insurgentes, o que eles negam.

(Por Noah Browning e Yara Bayoumy)