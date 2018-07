Arábia Saudita vai dar US$100 milhões para palestinos

A notícia da verba foi bem recebida pelas autoridades palestinas na Cisjordânia ocupada, já que os salários do setor público ainda precisam ser pagos na totalidade neste mês e a estagnação econômica ameaça estragar as geralmente festivas celebrações do Ramadã que começa na próxima semana.

A transferência, descrita pelas autoridades palestinas como iminente, irá custear apenas parte dos 300 milhões de dólares em gastos dos palestinos neste mês. Mas autoridades em Ramallah buscam ajuda de outros países para arrumar o déficit orçamentário projetado para mais de 1 bilhão de dólares neste ano.

"Esses 100 milhões de dólares são importantes e significativos porque estão vindo de um país árabe líder, e espero que isso possa ser um exemplo para outros países", disse um porta-voz do governo Ghassan Khatib à Reuters.

"Continuaremos precisando de fundos externos."

Em meio a uma crise nos setores produtivos e com as suas perspectivas econômicas e comerciais prejudicadas pelas restrições israelenses, a Autoridade Palestina é profundamente dependente da ajuda externa para pagar suas contas.

(Reportagem de Noah Browning)