Araçatuba-SP registra a 3ª morte por meningite em 2011

O caso, que ainda está sob investigação da Vigilância Epidemiológica do Estado, levou as autoridades a realizarem uma operação bloqueio para evitar contágios secundários. No total, 45 pessoas, entre vizinhos, parentes e estudantes da escola estadual Maria do Carmo Lélis, onde a menina estudava, foram medicadas com o antibiótico Rifampicina. A medicação foi necessária porque a transmissão da doença pode ocorrer por tosse e espirro.

As outras duas mortes registradas em Araçatuba ocorreram por pneumococo e por uma bactéria não-identificada. Os 26 casos de meningite estão assim divididos: 14 por transmissão viral, cinco de meningite bacteriana não especificada, um por meningite de outra etiologia (catapora), um de pneumococo, um por outras bactérias, três meningocócicas e uma por meningococcemia.