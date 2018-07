Araguaia: AGU pede à Justiça que Curió entregue dados A Advocacia Geral da União (AGU) entrou no fim da tarde de ontem com pedido de intimação na Justiça de Brasília do tenente-coronel da reserva Sebastião Curió Rodrigues de Moura, mais conhecido como major Curió. A ação tem como objetivo pressionar o oficial a entregar ao poder público documentos de que teria posse relativos à guerrilha do Araguaia. A petição foi entregue à juíza da 1ª Vara Federal de Brasília Solange Salgado e convoca o major a prestar esclarecimentos sobre possíveis arquivos de seu acervo pessoal que podem ajudar na busca de restos mortais de integrantes do movimento guerrilheiro adeptos da luta armada contra o regime militar.