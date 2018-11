Aranhas macho se castram durante cópula para elevar chance de paternidade

Algumas aranhas macho se castram voluntariamente durante o processo reprodutivo para aumentar suas chances de procriar, indica um estudo publicado na última quarta-feira no periódico Biology Letters.

Os machos rompem seu próprio órgão sexual no meio da cópula, o que permite que continuem inserindo esperma na fêmea mesmo depois de eles próprios já terem se afastado da parceira.

O afastamento rápido após o ato sexual tem uma explicação: as aranhas fêmeas costumam devorar seus parceiros em seguida à procriação.

Há até pouco tempo, os biólogos não entendiam o comportamento dos machos, já que a autocastração os deixa estéreis. Mas os pesquisadores agora creem que a autoimolação aumenta a quantidade de esperma colocado na fêmea e dá ao macho mais chances de gerar filhotes.

Castração total

Quebrar a ponta do palpo (um apêndice dos artrópodes) durante o ato reprodutivo é algo relativamente comum em aranhas - acredita-se que como uma forma de impedir que outros machos copulem com aquela fêmea e de proteger o macho do canibalismo feminino.

Mas a castração total não era considerada necessária para evitar esses problemas.

Sendo assim, os cientistas tiveram de buscar outras explicações para esse comportamento drástico, conhecido como o "fenômeno eunuco".

Entre as teorias levantadas está a do "melhor lutador" - eunucos (estéreis) são mais agressivos e ágeis se comparados com machos de órgãos sexuais intactos.

Mas Daigin Li, da Universidade Nacional de Cingapura, e seus colegas decidiram testar outra hipótese: se a castração resultava na continuidade da transferência de esperma a fêmeas da espécie Nephilengys malabarensis.

Os estudiosos dissecaram as aranhas e, com microscópios, contaram o esperma.

Controle da relação

Os resultados mostram que a inserção de esperma do palpo rompido continua mesmo depois do fim do ato sexual. Quanto mais tempo o órgão rompido ficar dentro do corpo da fêmea antes de ser removido, mais esperma é transmitido, e maiores são a chances de paternidade.

Os pesquisadores também descobriram que, ainda que tanto machos quanto fêmeas tomem a iniciativa de quebrar o órgão sexual masculino, o ato sexual tem duração mais curta quando essa castração é feita pela fêmea - o que reduz o potencial reprodutivo da relação.

Sendo assim, os autores do estudo acreditam que a autocastração do macho seja, também, uma maneira de ele controlar a duração do ato sexual e monopolizar a fêmea por mais tempo.

No artigo escrito à Biology Letters, os cientistas dizem acreditar que o macho se castre também para se beneficiar do aumento de sua própria agressividade.