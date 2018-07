Araraquara-SP registra mais 1 caso de dengue importada

O Instituto Adolph Lutz confirmou, nesta semana, mais um caso de dengue em Araraquara, no interior de São Paulo. A vítima, uma moradora do bairro Jardim Melhado, contraiu a doença em Itumbiara, em Goiás. A suspeita era investigada desde a primeira semana de dezembro. A gerente da Vigilância Epidemiológica, Fabiana do Carmo Araújo, afirmou que a mulher já está curada. Agora, atingiu 1.190 o total de pessoas que tiveram a doença no ano passado na cidade. Desses, 7 foram importados - ou seja, as vítimas contraíram a doença fora de Araraquara. Ainda estão sob investigação 16 notificações feitas em 2008. Outras 3 são deste ano. Em 2007, o município contabilizou 338 casos de dengue. A gerente da Vigilância afirmou que as medidas adotadas em 2008 para conter a doença estão sendo mantidas. Entre elas está o reforço do número de agentes para combater o mosquito. "O vírus (da doença) ainda está circulando", disse ela. No mês que vem, a Secretaria da Saúde pretende realizar um mutirão, batizado de Dia D contra a dengue, e a campanha de limpeza pública, para a qual devem ser contratadas 150 pessoas.