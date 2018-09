Araraquara-SP registra mais 70 novos casos de dengue A cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, confirmou hoje 70 novos casos de dengue na última semana, e o número subiu para 876 confirmações no ano. É a cidade com a maior incidência da doença no Estado. Das 1.576 notificações de ocorrências suspeitas desde janeiro, 458 foram descartadas, mas ainda existem 240 aguardando os resultados de exames laboratoriais. Dos casos positivos, apenas 4 foram importados e os demais são autóctones. O município continua realizando os serviços de combate ao mosquito transmissor, o Aedes aegypti, nos bairros.