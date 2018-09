Araraquara-SP registra mais de mil casos de dengue A cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, superou a marca de mil casos registrados de dengue neste ano. Com mais 226 casos confirmados hoje, o município tem exatamente 1.002 casos da doença, sendo que apenas 5 são importados. A cidade vive uma epidemia de dengue, a primeira de sua história, e ainda existem 128 casos sob suspeita, aguardando os resultados de exames laboratoriais. Funcionários da prefeitura continuam recolhendo materiais que podem conter larvas do mosquito Aedes aegypti nos bairros e, no sábado, foram recolhidas cerca de 4 toneladas de entulho durante um mutirão. Foram usados 20 caminhões e cerca de 100 pessoas atuaram nos serviços. A meta é eliminar os possíveis criadouros do mosquito. Araraquara é a cidade paulista com a maior incidência da doença no ano.