Árbitro fica um mês fora por pênaltis ignorados em BH{

O árbitro Evandro Rogério Roman foi suspenso por 30 dias em razão da polêmica atuação de quarta-feira à noite no Mineirão, na vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro por 2 a 1. Os mineiros reclamaram de pelo três pênaltis não marcados.

Eduardo Maluf, diretor de futebol do Cruzeiro, enviou um protesto à Confederação Brasileira de Futebol por causa da escalação de Evandro Roman. "O nível da arbitragem do Campeonato Brasileiro é muito ruim. Os jogos tomaram uma velocidade muito grande e os juízes não estão preparados para apitar", reclamou Maluf. "O Roman não tem preparo psicológico, não tem critério na marcação de faltas. Ele errou em lances capitais e prejudicou claramente o Cruzeiro."

O presidente do clube, Zezé Perrella, soltou ontem uma carta de protesto intitulada "vergonha e indignação". "A partida entre Cruzeiro e Palmeiras entrou para a relação dos grandes absurdos do futebol brasileiro em 2009", diz. "Não há como aceitar que os escabrosos erros cometidos pela arbitragem de Evandro Rogério Roman sejam considerados normais." Na mensagem, o dirigente ainda pede a demissão do presidente da Comissão de Arbitragem, Sérgio Corrêa, que não pode mais dar entrevistas.

Luiz Gonzaga Belluzzo, presidente do Palmeiras, disse que concorda com apenas uma das reclamações do Cruzeiro: no lance em que Jumar acertou Fabrício na área. "Foi pênalti, eu não escondo", disse à TV Bandeirantes. "Não sacrifico o árbitro, não o transformo em vilão", comentou o dirigente.

A declaração de Belluzzo em não considerar o árbitro o "vilão" da partida deve-se muito ao resultado final, pois ele já reclamara muito em outros jogos em que o Palmeiras foi supostamente prejudicado pela arbitragem. Chegou até a dizer que não faria mais protestos pacíficos por ter "sangue calabrês".

Roman apitou a vitória do Goiás sobre o Palmeiras por 2 a 1, no dia 22 de julho, no Serra Dourada, e deixou os torcedores do alviverde paulista bastante irritados. Belluzzo havia pedido para que o árbitro não apitasse mais jogos do seu time e fez o mesmo comunicado antes do confronto no Mineirão. "Mandei e-mail pro Sérgio (Corrêa) e falei dos riscos que era escalar o Roman", contou.

Os ex-árbitros Oscar Roberto Godoi e Arnaldo Cesar Coelho acharam que Roman devia ter marcado dois pênaltis. Já Renato Marsiglia disse não ter visto o jogo nem os lances pela televisão no dia seguinte.

KLÉBER, INSATISFEITO

O atacante não deve durar muito tempo no Cruzeiro. Ele foi bastante vaiado pela torcida e admitiu ontem que pode deixar o clube. "Eu tenho contrato com o Cruzeiro, mas não posso ficar em um lugar em que não querem que eu fique." A visita de Kléber a uma festa da Mancha Alviverde no sábado deixou os cruzeirenses furiosos. Ele chegou a jogar um "pelada" com os amigos.

Amanhã, a equipe do Palestra Itália recebe o Atlético-PR sem Cleiton Xavier, Danilo, Armero e Wendel, enquanto o Cruzeiro pega o Barueri, na casa do adversário, Os dois jogos são às 18h30.

Ontem, a Comissão de Arbitragem confirmou a suspensão por 90 dias de Charles Ferreira, o juiz de Paraná e Ceará, que validou um gol de mão do time paranaense. Seus assistentes e o quarto árbitro daquela partida disputada em Fortaleza foram afastados por 30 dias. Segundo a CBF, após o período de suspensão, todos vão ter suas condutas reavaliadas.

COLABOROU EDUARDO KATTAH