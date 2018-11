Árbitro que teria atuado bêbado é suspenso na Bielo-Rússia

Um árbitro de futebol foi suspenso por estar supostamente bêbado enquanto trabalhava em uma partida de um campeonato nacional na Bielo-Rússia. Assista ao vídeo com o árbitro na partidaO árbitro Sergei Shmolik foi levado para fora do campo e deixou o gramado acenando para a torcida. A princípio, pensava-se que Sergei Shmolik estava com dor nas costas. Mas testes em um hospital revelaram que o árbitro tinha alta concentração de álcool no sangue.