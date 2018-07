Arcebispo alemão tratará de pedofilia

A Igreja Católica alemã nomeou o arcebispo Robert Zollitsch (na foto, com o papa Bento XVI) como o responsável por tratar dos casos de pedofilia por parte de religiosos no país. "O papa aprovou as medidas adotadas pela Conferência Episcopal alemã", afirmou Zollitsch. Segundo ele, o papa estava "muito emocionado ante os fatos descritos". Em janeiro surgiram denúncias de abusos sexuais e violência contra meninos em escolas e internatos da igreja ocorridos nas últimas décadas. O próprio irmão do papa Bento XVI, padre Georg Ratzinger, confessou que deu tapas em alunos. Também foi revelado que Bento XVI, quando era arcebispo de Munique em 1980, abrigou em sua diocese, para terapia, um abade que teria abusado sexualmente de meninos e cujo nome não foi divulgado.