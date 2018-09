Arcebispo belga é investigado por suposto abuso A polícia de Bruxelas realizou hoje buscas na casa e no antigo escritório do ex-arcebispo da Bélgica, Godfried Danneels, que se aposentou recentemente. Foram levados documentos e um computador pessoal como parte de uma investigação sobre o abuso sexual de crianças por padres da Igreja Católica no país, disseram funcionários do governo.