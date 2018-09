Arcebispo brasileiro é nomeado cardeal por Bento XVI O papa Bento XVI anunciou hoje a nomeação de 24 novos cardeais, entre os quais o brasileiro dom Raymundo Damasceno Assis, arcebispo de Aparecida (SP) e presidente do Conselho Episcopal Latino-americano (Celam). Com sua nomeação, o Brasil passa a ter nove cardeais, dos quais seis são eméritos, segundo comunicado da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).