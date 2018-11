Arcebispo do México é eleito novo presidente do Celam O novo presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam) é o arcebispo do México, d. Carlos Aguiar Retes, também presidente da Conferência Episcopal Mexicana. Ele foi eleito na Reunião Ordinária do Celam, em Montevidéu, em substituição ao cardeal d. Raymundo Damasceno Assis, arcebispo de Aparecida (SP) e, desde a semana passada, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).