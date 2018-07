Arcebispo do Rio abençoa obras do Campus Fidei

A estrutura planejada para o local, com 2,4 milhões de metros quadrados de área útil, prevê um público de 1,5 milhão de participantes - número menor do que a previsão inicial, de dois milhões de pessoas. Segundo os organizadores, a projeção reflete a capacidade do terreno e não será ampliada mesmo com um possível aumento de participantes para acompanhar a missa campal com a presença do novo papa. "A estrutura não tem como acompanhar esse aumento de pessoas. É um problema de segurança muito grande", afirmou o produtor técnico do evento, Jomar Júnior.

Segundo ele, a Jornada "é o evento mais complicado do Rio de Janeiro", superando as Olimpíadas e a Copa do Mundo de 2014. "As competições têm eventos de 5 mil, 10 mil até 60 mil pessoas em diferentes lugares. Aqui é monstruoso, partimos do zero e tudo tem que ser muito planejado", afirmou Jomar Júnior.

Alternativas

A organização estuda alternativas para limitar o fluxo de participantes. Uma das opções, segundo Jomar Júnior, é acompanhar a chegada dos fiéis por câmeras para bloquear os três acessos aos locais da vigília em caso de fluxo superior à capacidade. A previsão é que os fiéis precisem caminhar por cerca de 13 km entre o ponto final dos ônibus e o local do evento.

O sistema de transporte público para o evento ainda está sendo estudado pela prefeitura e governo do Estado, e representa "a principal preocupação" no momento, de acordo com Jomar Júnior. Guaratiba, local onde acontece o evento, fica a cerca de 50 km da zona sul do Rio, onde acontecem outras atividades da Jornada. "O desejo de participar do evento é grande, mas vamos ter gargalos no transporte tão grande que as pessoas não vão conseguir chegar."

Outra alternativa para diminuir o fluxo de participantes em Guaratiba é aproveitar a estrutura de telões montada em Copacabana para a missa de acolhimento do papa, no dia 25, e para a encenação da Via Sacra, no dia 26. Serão cerca de 30 telões que poderão ser usados para transmitir a missa de encerramento. "É um plano B técnico, uma hipótese que ainda vai ser estudada", afirmou o produtor responsável pela Jornada.

Obras

Dom Orani abençoou os trabalhos na área batizada de Campus Fidei, ou Campo da Fé, em Guaratiba, zona oeste do Rio. O local abrigará a vigília dos jovens e a missa de encerramento, nos dias 27 e 28 de julho. No ponto onde será construído o altar - um palco com mais de 150 metros quadrados - jovens fincaram uma cruz simbolizando o local de adoração dos católicos. "Que por essa cruz, Guaratiba seja renovada. Hoje são as máquinas que fazem barulho. Em breve serão os jovens gritando e cantando na Jornada Mundial da Juventude que se tornará concreta", afirmou Dom Orani. "Tenho certeza de que será um belo momento. O local será de acolhimento de jovens do mundo inteiro."

O altar será a maior estrutura construída, com capacidade para receber 1.800 pessoas, entre bispos, integrantes de orquestra e coral, e funcionários do cerimonial e segurança do papa. O projeto arquitetônico ainda é mantido em sigilo. O novo pontífice chegará ao local de helicóptero e deverá circular entre os fiéis antes do início da missa. Serão dois helipontos, que também servirão para eventuais situações de emergência.

Também serão construídas 59 ilhas de serviços. Os números são grandiosos. Serão 7.200 banheiros, 3.800 mictórios e mais de 6 mil bebedouros, além de telões, torres de seguranças e tendas de alimentação, oração e venda de suvenires. As ilhas serão distribuídas entre 37 lotes, com capacidade para receber entre 30 e 50 mil fiéis cada.