Arcebispo do Rio declara apoio a projeto ''ficha limpa'' Em ato na sede da Arquidiocese do Rio de Janeiro, o arcebispo d. Orani Tempesta apoiou publicamente ontem o projeto da "ficha limpa", que visa a alterar a Lei de Inelegibilidades para impedir a candidatura de políticos condenados ou com denúncia acolhida por causa de crimes graves.