Arcebispo do Rio se emociona em missa de despedida O arcebispo do Rio, d. Orani Tempesta, que presidiu o comitê organizador da Jornada Mundial da Juventude, emocionou-se neste domingo (28) durante a missa que encerrou o encontro católico, ao agradecer ao papa Francisco a presença na cidade e, mais tarde, quando ouviu um agradecimento do pontífice, que o chamou de cardeal, embora este seja um título que o bispo ainda aguarde.