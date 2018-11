Arcebispo repudia casos de pedofilia e critica imprensa O Arcebispo de Brasília, Dom João Braz de Aviz, repudiou hoje os crimes de pedofilia cometidos por bispo e sacerdotes. Além disso, ele criticou os meios de comunicação por, segundo palavras dele, "demonizar" a Igreja Católica com uma "insistência virulenta". As declarações foram dadas durante a missa de comemoração dos 50 anos de Brasília na Esplanada dos Ministérios. As principais lideranças políticas do Distrito Federal estavam presentes, inclusive o governador recém-eleito, Rogério Rosso.